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- Erzincan'da müşteri ile market sahibi kavgası
Erzincan'da müşteri ile market sahibi kavgası
Markete gelerek çalışanları rahatsız ettiği söylenen müşterinin, iş yeri sahibi ile kavgaya tutuştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 17.07.2020 - 08:40
Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde bulunan markete gelen bir müşteri, çalışanlara rahatsızlık verdiği gerekçesi üzerine iş yeri sahibi tarafından uyarıldı.
Market sahibi, müşteriye marketten çıkmasını söylerken, bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.
MARKET SAHİBİ HASTANELİK OLDU
Olayın ardından, yerlerde yumruklanan market sahibi H.B. hastaneye kaldırılırken, müşteri ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Erzincan'da müşteri ile market sahibi kavgası ViDEO
"ÇIKMAYINCA MÜDAHALE ETTİM"
Yaşadıklarını anlatan H.B., “Eleman geldi dışarıdan, daha önce de marketteki elemanları rahatsız ediyordu. Markete geldi hoş geldin dedim. Market elemanlarına rahatsızlık verince dışarı çıkmasını istedim. Polisi aradım çıkmayınca müdahale ettim gerisini hatırlamıyorum.” dedi.