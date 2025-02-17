Erzincan'da öğrenci servisi sulama kanalına düştü: 11 yaralı

AA
Erzincan'da Çağlayan kara yolunda Ç.D.’nin kullandığı öğrenci servisi minibüsü seyir halindeyken virajı alamayarak sulama kanalına düştü
Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.
10'U ÖĞRENCİ 11 YARALI
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 10 öğrenci, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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