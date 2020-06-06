Erzincan'da otobüs devrildi: 19 yaralı

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Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 19 kişi, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Yazı köyü yolunda, Mikail Aras'ın kullandığı 24 DZ 888 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.

19 YARALI

Kaza sonucu otobüste bulunan 19 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine çağırılan ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüsün İzmir-Erzincan seferini yaptığı öğrenildi.

Yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı