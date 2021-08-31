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    Erzincan’da otomobil şarampole uçtu: Anne ve oğlu vefat etti

    Otomobilin kontrolden çıkmasıyla yaşanan kazada, anne ve 9 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken, eşi ve 13 yaşındaki oğlu yaralandı. Eşlerin özel güvenlik görevlisi oldukları belirtildi.
    • İHA
    • 31.08.2021 - 11:57
    • Güncelleme : 31.08.2021 - 12:44
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    Erzincan’da otomobil şarampole uçtu: Anne ve oğlu vefat etti

    Erzincan Kantarlar mevkiinde, Erzurum'a gitmekte olan Süleyman Önal idaresindeki 25 ED 635 plakalı otomobil, şarampole uçtu.

    Kazada araçta bulunan aynı aileden 38 yaşındaki Tuba Önal ve 9 yaşındaki oğlu Mehmet Emin Önal hayatını kaybetti.

    Sürücü eşi Süleyman ve oğlu 13 yaşındaki Ahmet Efe Önal ise yaralandı.

    MORGA KALDIRILDI

    Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, cesetler cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

    Erzincan’da otomobil şarampole uçtu: Anne ve oğlu vefat etti VİDEO

    Erzincan’da otomobil şarampole uçtu: Anne ve oğlu vefat etti #1

    BURSA'DAN AŞKALE'YE GİTTİKLERİ BELİRTİLDİ

    Hayatını kaybeden Tuba Önal ve yaralanan eşinin özel güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları ve Bursa’dan Aşkale’ye gittikleri belirtildi

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Erzincan’da otomobil şarampole uçtu: Anne ve oğlu vefat etti #2

    Erzincan’da otomobil şarampole uçtu: Anne ve oğlu vefat etti #3

    Erzincan’da otomobil şarampole uçtu: Anne ve oğlu vefat etti #4

    Erzincan’da otomobil şarampole uçtu: Anne ve oğlu vefat etti #5

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