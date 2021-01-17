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- Erzincan'da otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı
Erzincan'da otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı
Karlı yolda kontrolden çıkan aracın kaza yapması sonucu 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 17.01.2021 - 10:18
Erzincan-Sivas karayolu Gümüşhane yol ayrımında Cuma İnce'nin kullandığı 25 AAU 993 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.
5 YARALI
Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.