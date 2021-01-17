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    Erzincan'da otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı

    Karlı yolda kontrolden çıkan aracın kaza yapması sonucu 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 17.01.2021 - 10:18
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    Erzincan'da otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı

    Erzincan-Sivas karayolu Gümüşhane yol ayrımında Cuma İnce'nin kullandığı 25 AAU 993 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

    5 YARALI

    Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

    Erzincan da otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı #1

    Erzincan da otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı #2

    Erzincan da otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı #3

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