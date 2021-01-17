Erzincan'da otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı

Karlı yolda kontrolden çıkan aracın kaza yapması sonucu 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Erzincan-Sivas karayolu Gümüşhane yol ayrımında Cuma İnce'nin kullandığı 25 AAU 993 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

5 YARALI

Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.