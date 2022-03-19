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- Erzincan'da pencereden düşen bebek kurtarılamadı
Erzincan'da pencereden düşen bebek kurtarılamadı
Annesi ev işleriyle uğraşırken apartmanın 3’ncü katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
- İHA
- 19.03.2022 - 15:49
Erzincan'ın Yavuzselim Mahallesi’ndeki bir apartmanın 3’ncü katında oturan Özyürek ailesinin çocuklarından 2 yaşındaki Liya, kazaya kurban gitti.
Minik bebek, annesi ev işleriyle uğraşırken açık bulunan pencereden aşağı düştü.
Ağır yaralanan bebek ihbar üzerine gelen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine oradan da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
2 yaşındaki Liya, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken hayatını kaybeden Liya Özyürek bugün öğle namazını müteakip Camii Kebir’de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.