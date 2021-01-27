Erzincan'da polis ve öğretmen çift evlerinde ölü bulundu

Evlerinde cansız bedenleri bulunan çiftin, mutfakta yemek yedikleri esnada doğalgazdan zehirlenerek hayatlarını kaybettiği tespit edildi.

Erzincan merkez Demirkent Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk ve lise öğretmeni eşi Özlem Akgül Çabuk çiftinden bir süredir haber alınamadı.

Bunun üzerine Çabuk çiftinin oturdukları evin kapısı çilingir yardımıyla açıldı.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Evin mutfak bölümünde Çabuk çiftinin cansız bedenleriyle karşılaşan arkadaşları şoke oldu. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Mehmet Ufuk ve eşi Özlem Akgül Çabuk çiftinin cesetleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

DOĞALGAZ ZEHİRLENMESİ

İlk belirlemelere göre Çabuk çiftinin doğalgaz zehirlenmesinden vefat ettikleri düşünülüyor.