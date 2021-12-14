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    Erzincan'da sahte içki içen 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti

    Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden Halil Başer (72) yaşamını yitirdi, 1'i görme yetisini kaybeden 3 kişinin tedavisi sürüyor.
    • DHA
    • 14.12.2021 - 22:09
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    Erzincan'da sahte içki içen 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti

    Erzincan merkezde Halil Başer, A.G., Y.A. ve K.B., içtikleri sahte içki nedeniyle alkol komasına girdi.

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 kişiden Halil Başer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    BİR KİŞİ GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

    Görme yetisini kaybeden ve durumu ağır olan A.G. ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Y.A. ve K.B.'nin de tedavisi sürerken, yapılan ilk incelemede 4 kişinin metil alkolden zehirlendikleri belirtildi.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Erzincan da sahte içki içen 4 kişiden 1 i hayatını kaybetti #1

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