Erzincan’da silahlı kız alıp verme kavgası: 11 yaralı, 14 gözaltı

Akraba iki grup arasında çıkan ve kesici aletlerle sopların kullanıldığı büyük çaplı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü. Kavgaya karıştıkları tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.

Erzincan’da kız alıp verme sebebi yüzünden araları açılan akraba iki grup bugün Buğday Meydanı Hırdavatçılar Çarşısı önünde buluştu.

Bir süre sonra yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. İki tarafta birbirlerine, kesici ve delici aletler ile sopalarla saldırdı.

11 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşanan arbedede kavgaya karışanların 11'i aldıkları darbeler sonucu yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Polisin müdahalesiyle taraflar etkisiz hale getirilerek yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Erzincan’da akraba iki grup arasında silahlı kavga VİDEO

14 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Kavgada olay yerinde bulunan bazı araçlarda da maddi hasar oluşurken, ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.

KORONAVİRÜS UYARISI

Öte yandan yaşanan olay sırasında, polis ekipleri koronavirüs salgınına dikkat çekerek ekip otosunun megafonundan anonslar yaparak kalabalık halinde bulunulmaması gerektiğini, sosyal mesafe kurallarına uyulmasını yeniledi.













