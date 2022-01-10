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    Erzincan'da sokak köpekleri çocuğa saldırdı

    Evlerinin yanındaki parkın etrafında dolaşan 8 yaşındaki çocuk, 5-6 sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.
    • İHA
    • 10.01.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 18:03
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    Erzincan'da sokak köpekleri çocuğa saldırdı

    Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde evlerin önünde yürüyen Emin Beşiktaş (8), sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradı.

    Saldırı sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    HAYATİ TEHLİKESİ VAR

    Kafa derisi soyulan çocuk, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

    BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

    Olayın ardından polis ve belediye ekipleri, sokak köpeklerinin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirecekleri köpekleri hayvan barınağına teslim edecek.


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