Gizlenen lahit mezar, Jandarma ekiplerince bulundu. Böylece kentte üçüncü lahit mezar ele geçirilmiş oldu.

Erzincan'da bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, kentte bazı kişilerin, ellerindeki bulunan bir tarihi lahit mezarı satmak için girişimlerde bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yaptıkları araştırmada, lahitin kentte ikamet eden C.U. tarafından gizlendiğini saptadı.

91 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA

Bu tespit üzerine, söz konusu kişinin evine yapılan operasyonda 91 santimetre uzunluğunda, 30 santimetre genişliğinde ve 30 santimetre yüksekliğinde tarihi bir lahit mezar ele geçirildi.

Üzerinde kabartma figürler bulunan lahit, Erzincan Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olaya ilişkin C.U'nun yanı sıra, bağlantılı olduğu R.U, İ.U, E.S. ve A.K. yakalandı.

Erzincan'da tarihi lahit mezar ele geçirildi ViDEO

ELE GEÇİRİLEN ÜÇÜNCÜ LAHİT MEZAR

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Ayrıca son operasyonda ele geçirilen lahit mezarın, jandarmanın Erzincan'da bu yıl ele geçirdiği üçüncü lahit mezar olduğu öğrenildi.