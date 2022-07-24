Erzincan'da aracıyla karşı şeride geçen Halil Şenkalp tırla çarpıştı. Aracında sıkışan Şenkalp olay yerinde yaşamını yitirdi.

Erzincan Yaylabaşı Alsancak Mahallesinde, Halil Şenkalp idaresinde otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Tırla çarpıştı

Otomobil, karşı istikametten gelen tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da tırla çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Video







Sıkıştığı yerde can verdi

Ekipler, otomobil sürücüsü Halil Şenkalp'in aracında sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi.





Tahkikat başlatıldı

İHA'nın haberine göre, Şenkalp'in cansız bedeni İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak, hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.



