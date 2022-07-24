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    Erzincan'da tırla çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

    Erzincan'da aracıyla karşı şeride geçen Halil Şenkalp tırla çarpıştı. Aracında sıkışan Şenkalp olay yerinde yaşamını yitirdi.
    • 24.07.2022 - 03:26
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    Erzincan'da tırla çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

    Erzincan Yaylabaşı Alsancak Mahallesinde, Halil Şenkalp idaresinde otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

    Tırla çarpıştı

    Otomobil, karşı istikametten gelen tır ile kafa kafaya çarpıştı.

    Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Erzincan'da tırla çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Video

    Erzincan da tırla çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti #1

    Sıkıştığı yerde can verdi

    Ekipler, otomobil sürücüsü Halil Şenkalp'in aracında sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi.

    Erzincan da tırla çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti #2

    Tahkikat başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, Şenkalp'in cansız bedeni İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak, hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

    Erzincan da tırla çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti #3

    Erzincan da tırla çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti #4


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