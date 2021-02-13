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    Erzincan'da, trafik kazasında yola dökülen ekmekleri polis temizledi

    Meydana gelen trafik kazasında bir arabanın bagajından yola savrulan ekmekleri, olay yerine gelen polis memuru süpürdü.
    • İHA
    • 13.02.2021 - 13:08
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    Erzincan'da, trafik kazasında yola dökülen ekmekleri polis temizledi

    Erzincan merkezde Fatih Mahallesi 704 sokakta iki aracın karıştığı trafik kazasında, bir araç ters döndü. Ters dönen araçta yaralanan Mehmet Ali Demirdöğen kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    İTFAİYE EKİPLERİ ÇAĞIRILDI

    Kazada ters dönen otomobilin deposundan dökülen benzin nedeni ile kaza yerine 110 itfaiye ekipleri çağrıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan trafik polisleri vatandaşların benzin sızdıran araca yaklaşmamaları için uyardı.

    Erzincan da, trafik kazasında yola dökülen ekmekleri polis temizledi #1

    ARACI ÇEKİCİ KALDIRDI

    Çekici yardımı ile kaldırılan araç kaza yerinden götürülürken otomobil sürücüsü Mehmet Ali Demirdöğenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Erzincan da, trafik kazasında yola dökülen ekmekleri polis temizledi #2

    EKMEKLERİ YOLDA BIRAKMADI

    Kazada gerekli notlarını aldıktan sonra, ters dönen otomobilden dökülen ekmekleri gören Erzincan Trafik Şube Müdürlüğünde görevli trafik polis memuru duyarlılık göstererek bir evin bahçesinden aldığı süpürge ile yola saçılan ekmeklerin üzerine basılmaması için süpürerek bir kenara topladı.
    Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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