Erzincan'da uçuruma yuvarlanan vatandaş bulundu

Dün akşam pikniğe giden ve bir daha haber alınamayan Şerif Özmen, yaralı halde bulunarak Tunceli’den sevk edilen askeri helikopter ile kurtarıldı.

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Aşağımutlu köyünde dün akşam pikniğe giden ve bir daha haber alınamayan Şerif Özmen için köylüler seferber oldu.

Olay jandarma ve 112 ekiplerine bildirilirken, olay bölgesine AFAD, UMKE, jandarma ve 112 ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin 8 saatlik arama ve özverili çalışmaları sonucunda vatandaş yaralı olarak bulundu.

AMBULANS HELİKOPTER İNEMEDİ

Bölgenin dağlık ve kayalık olmasından dolayı karadan tahliye imkanı olmadığından, yaralanan şahıs için Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter bölgeye 3 kez inme teşebbüsünde bulunmasına rağmen inemedi.

Yaralı vatandaş askeri helikopter ile kurtarıldı

ASKERİ HELİKOPTER İLE KURTARILDI

Daha sonra ise Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı askeri helikopter bölgeye sevk edildi. Yaralı Şerif Özmen’e ulaşıldıktan sonra 112 ekipleri ilk müdahalede bulundu.

Özmen, askeri helikopterle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özmen’in sol ayağında kırık tespit edilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.