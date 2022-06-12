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    Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutukluma

    Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda çeşitli miktarlarda maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
    • 12.06.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 10:24
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    Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutukluma

    Erzincan polisi uyuşturucuyla mücadelesini sürdürüyor.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapanları yakalamak amacıyla çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

    Çeşitli miktarda uyuşturucu madde bulundu

    Operasyonda; R.T, M.S, H.G. ve G.D. isimli 4 şahıs yakalanırken yapılan aramalar sonucunda çeşitli miktarlarda; esrar, sentetik ecza ürünü, kenevir bitkisi ve metamfetamin bulundu.

    Fazla miktarda tütün ve tütün ürünü ele geçirildi

    Ayrıca 34 uyuşturucu kullanma aparatı, 9 bin 580 doldurulmuş makaron, 1130 paket sigara, 57 bin boş makaron, 90 kilogram kıyılmış tütün ve tarihi eser niteliğinde bir kitap ele geçirildi.

    4 kişiden 3'ü tutuklandı

    Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardında adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe yeniden sorgulanan zanlılardan R.T, M.S. ve H.G. tutuklanırken G.D. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

    "Çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir"

    İHA'nın haberine göre; Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik suçlarla mücadelede vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilimizde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." denildi.

    Erzincan da uyuşturucu operasyonu: 3 tutukluma #1


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