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Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: Reçine esrar ele geçirildi

Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: Reçine esrar ele geçirildi

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan yol çalışmalarında, şüphe üzerine durdurulan araçta aramalar yapıldı. Araçta, metamfetamin ve reçine esrar maddesi ele geçirildi.