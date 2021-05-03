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    Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: Reçine esrar ele geçirildi

    Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan yol çalışmalarında, şüphe üzerine durdurulan araçta aramalar yapıldı. Araçta, metamfetamin ve reçine esrar maddesi ele geçirildi.
    • İHA
    • 03.05.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 18:02
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    Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: Reçine esrar ele geçirildi

    Erzincan’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında, jandarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saztepe mevkisinde yol kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

    Şüphe üzerine Van’dan Ankara istikametine gitmekte olan araç durduruldu.

    NARKOTİK KÖPEĞİ ARAMALAR YAPTI

    Narkotik dedektör köpeği eşliğinde aramalar yapıldı.

    Araçta, 728 gr. metamfetamin ve 1150 gr. reçine esrar maddesi ele geçirildi.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Araç içinde bulunan Y.K. ve C.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

    Şahıslar, yapılan soruşturma sonucu sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

    Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: Reçine esrar ele geçirildi #1

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