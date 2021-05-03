- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: Reçine esrar ele geçirildi
Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: Reçine esrar ele geçirildi
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan yol çalışmalarında, şüphe üzerine durdurulan araçta aramalar yapıldı. Araçta, metamfetamin ve reçine esrar maddesi ele geçirildi.
- İHA
- 03.05.2021 - 18:01
- Güncelleme : 03.05.2021 - 18:02
Erzincan’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında, jandarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saztepe mevkisinde yol kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.
Şüphe üzerine Van’dan Ankara istikametine gitmekte olan araç durduruldu.
NARKOTİK KÖPEĞİ ARAMALAR YAPTI
Narkotik dedektör köpeği eşliğinde aramalar yapıldı.
Araçta, 728 gr. metamfetamin ve 1150 gr. reçine esrar maddesi ele geçirildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Araç içinde bulunan Y.K. ve C.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Şahıslar, yapılan soruşturma sonucu sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.