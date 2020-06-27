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    Erzincan'da üzerine kolonya döküp kendini yaktı

    Vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan 12 yaşındaki Orhan, kolonyanın yanıp yanmayacağını merak ettiği için çakmağı çaktığını belirterek, "Kolonyanın yandığını yanarak öğrendim" dedi.
    • DHA
    • 27.06.2020 - 08:49
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    Erzincan'da üzerine kolonya döküp kendini yaktı #1

    Erzincan'da yaşayan Altun K.'nin 5 çocuğundan en küçüğü olan Orhan K., evde tek başına oturduğu sırada üzerine kolonya döktü.

    ÇAKMAKLA ATEŞE VERDİ

    Kolonyanın yanıp, yanmayacağını merak eden Orhan K., mutfaktan aldığı çakmağı yakınca bir anda alevler içinde kaldı. Yanan kıyafetlerini çıkaramayan Orhan K., koşarak dışarı çıkıp bahçede oturan annesi ve yakınlarından yardım istedi.

    DAYISI KURTARDI

    Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen anne ve yakınları bir anda ne yapacaklarını şaşırdı. Küçük çocuğun dayısı Cemal Bayram, yeğeninin üzerinde yanan kıyafetleri çıkartarak kurtardı.

    Erzincan'da üzerine kolonya döküp kendini yaktı #2

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Ambulansla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Orhan K., yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedaviye alındı.

    5'nci sınıf öğrencisi Orhan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    Erzincan'da üzerine kolonya döküp kendini yaktı #3

    "KOLONYANIN YANDIĞINI YANARAK ÖĞRENDİM"

    Vücudunda iki ve üçüncü derece yanıklar bulunan Orhan K., "Evde elimi yüzümü yıkadıktan sonra üzerime kolonya döktüm. Sonra bunun yanıp yanmayacağını merak ettim. Mutfaktan aldığım çakmağı yakınca alevler içinde kaldım. Söndürmeye çalıştım ama söndüremedim. Bağırarak dışarı çıkıp bahçede oturan annemlerden yardım istedim. Dayım üzerimdeki kıyafetleri çıkardı. Ama canım çok yandı. Kolonyanın yandığını yanarak öğrendim. Benim yaptığımı kimse yapmasın" diye konuştu.

    Erzincan'da üzerine kolonya döküp kendini yaktı #4

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