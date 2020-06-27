Erzincan'da üzerine kolonya döküp kendini yaktı

Vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan 12 yaşındaki Orhan, kolonyanın yanıp yanmayacağını merak ettiği için çakmağı çaktığını belirterek, "Kolonyanın yandığını yanarak öğrendim" dedi.

Erzincan'da yaşayan Altun K.'nin 5 çocuğundan en küçüğü olan Orhan K., evde tek başına oturduğu sırada üzerine kolonya döktü.

ÇAKMAKLA ATEŞE VERDİ

Kolonyanın yanıp, yanmayacağını merak eden Orhan K., mutfaktan aldığı çakmağı yakınca bir anda alevler içinde kaldı. Yanan kıyafetlerini çıkaramayan Orhan K., koşarak dışarı çıkıp bahçede oturan annesi ve yakınlarından yardım istedi.

DAYISI KURTARDI

Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen anne ve yakınları bir anda ne yapacaklarını şaşırdı. Küçük çocuğun dayısı Cemal Bayram, yeğeninin üzerinde yanan kıyafetleri çıkartarak kurtardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ambulansla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Orhan K., yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedaviye alındı.

5'nci sınıf öğrencisi Orhan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

"KOLONYANIN YANDIĞINI YANARAK ÖĞRENDİM"

Vücudunda iki ve üçüncü derece yanıklar bulunan Orhan K., "Evde elimi yüzümü yıkadıktan sonra üzerime kolonya döktüm. Sonra bunun yanıp yanmayacağını merak ettim. Mutfaktan aldığım çakmağı yakınca alevler içinde kaldım. Söndürmeye çalıştım ama söndüremedim. Bağırarak dışarı çıkıp bahçede oturan annemlerden yardım istedim. Dayım üzerimdeki kıyafetleri çıkardı. Ama canım çok yandı. Kolonyanın yandığını yanarak öğrendim. Benim yaptığımı kimse yapmasın" diye konuştu.