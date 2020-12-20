Erzincan'da yalnız yaşayan adamı öldürdü, Bingöl’de yakalandı

Bir süredir özel bir bakımevinde kaldığı öğrenilen katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 Aralık'ta Erzincan merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen 61 yaşındaki Ercan Alkan'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

İhbarla gelen polis ekipleri, Alkan'ın yaşadığı evden herhangi bir ses alamayınca savcılığın talimatı üzerine çilingir ile kapıyı açtı.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Evin içerisine giren ekipler, Alkan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan incelemede Alkan'ın, 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

BAKIMEVİNDE KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda cinayeti işleyen kişinin Bingöl'ün Genç ilçesindeki özel bir bakımevinde kalan Çetin Arslan (38) olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ilçede yakalanarak gözaltına alınan Arslan, daha sonra Erzincan'dan gelen polis ekiplerine teslim edildi.

TUTUKLANDI

Arslan, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.