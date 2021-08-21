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- Erzincan'da yanan tır kullanılamaz hale geldi
Erzincan'da yanan tır kullanılamaz hale geldi
Tomruk yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çabaları sayesinde söndürüldü. Tır kullanılamaz hale gelirken, yangını söndürmek için ise 1 saat mücadele edildi.
- İHA
- 21.08.2021 - 08:52
- Güncelleme : 21.08.2021 - 08:54
Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Tüneller mevkisinde, Gürcistan uyruklu olduğu belirlenen Imeda Khozrevanıdze yönetimindeki PP 952 AA plakalı tırda yangın çıktı.
Tomruk yüklü tırda çıkan yangın, kısa süre içerisinde tırın dorsesini sardı.
YANGIN 1 SAAT İÇİNDE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine, Erzincan’dan 2 itfaiye aracı sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.