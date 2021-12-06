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    Erzincan'da yangına müdahale eden itfaiye görevlisi çatıdan düştü

    Erzincan'da tek katlı metruk binada çıkan yangına müdahale eden itfaiye görevlisi Cihan Ekinci, dengesini kaybederek düştü.
    • DHA
    • 06.12.2021 - 19:55
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    Erzincan'da yangına müdahale eden itfaiye görevlisi çatıdan düştü

    Erzincan'da bugün Kızılay Mahallesi 1015 sokaktaki metruk binada meydana gelen olayda kullanılmayan binada belirlenemeyen sebeple çıkan yangına Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

    Yangının çevredeki binalara sıçramasını önlemek isteyen ekipler çalışırken, çatıda dengesini kaybeden itfaiye eri Cihan Ekinci, yaklaşık 4 metreden sırtındaki oksijen tüpüyle beraber düştü.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Ekinci'nin düştüğünü gören itfaiye görevlileri hemen yardımına koştu. Tedbir amaçlı bölgede bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları Cihan Ekinci, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ekinci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Erzincan da yangına müdahale eden itfaiye görevlisi çatıdan düştü #1

    Erzincan da yangına müdahale eden itfaiye görevlisi çatıdan düştü #2

    Erzincan da yangına müdahale eden itfaiye görevlisi çatıdan düştü #3

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