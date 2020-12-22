Euro
9.3348
-0.18%
Dolar
7.6191
-0.29%
Altın
458.79
-0.46%
Borsa
1.408
1.67%
Bitcoin
178.127
2.58%
EXEN Coin
11.36
-1.73%
7ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 7 C

    Erzincan'da yolcu valizinde 12 bin uyuşturucu bulundu

    Bir yolcunun valizinde, 12 bin 260 adet uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, mahkeme kararıyla tutuklandı.
    • DHA
    • 22.12.2020 - 13:58
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 14:16
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Erzincan'da yolcu valizinde 12 bin uyuşturucu bulundu

    Emniyet, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor.

    Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Erzurum karayolundaki uygulama noktasında yolcu otobüsünde arama yaptı.

    UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

    Otobüsün bagaj kısmında bir yolcuya ait valiz içerisinde reçeteye tabi ve uyuşturucu madde etkisi yapan toplam 12 bin 260 adet hap ele geçirildi.

    TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan İ.H.Y. (63), ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama veya nakletme’ suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

    Erzincan da yolcu valizinde 12 bin uyuşturucu bulundu #1

    Erzincan da yolcu valizinde 12 bin uyuşturucu bulundu #2

    Erzincan da yolcu valizinde 12 bin uyuşturucu bulundu #3

    Erzincan da yolcu valizinde 12 bin uyuşturucu bulundu #4

    Erzincan da yolcu valizinde 12 bin uyuşturucu bulundu #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir