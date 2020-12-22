Erzincan'da yolcu valizinde 12 bin uyuşturucu bulundu

Erzincan'da yolcu valizinde 12 bin uyuşturucu bulundu

Bir yolcunun valizinde, 12 bin 260 adet uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, mahkeme kararıyla tutuklandı.

Emniyet, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Erzurum karayolundaki uygulama noktasında yolcu otobüsünde arama yaptı.

UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Otobüsün bagaj kısmında bir yolcuya ait valiz içerisinde reçeteye tabi ve uyuşturucu madde etkisi yapan toplam 12 bin 260 adet hap ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan İ.H.Y. (63), ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama veya nakletme’ suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

















