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Erzincan’da, yolda kalan sürücülere jandarmadan çorba ikramı

Erzincan’da, yolda kalan sürücülere jandarmadan çorba ikramı

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Erzincan-Sivas kara yolunun açılmasını bekleyen sürücü ve yolculara, jandarma ve polis ekipleri tarafından çorba ikram edildi.