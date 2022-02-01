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- Erzincan’da, yolda kalan sürücülere jandarmadan çorba ikramı
Erzincan’da, yolda kalan sürücülere jandarmadan çorba ikramı
Kar ve tipi nedeniyle kapanan Erzincan-Sivas kara yolunun açılmasını bekleyen sürücü ve yolculara, jandarma ve polis ekipleri tarafından çorba ikram edildi.
- DHA
- 01.02.2022 - 09:19
- Güncelleme : 01.02.2022 - 09:50
Erzincan-Sivas kara yolunun İmranlı-Altköy ile Kuzkoy-Gemecik köyleri arasında etkili olan fırtına ve tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfırı indi.
Kara yolu her iki taraftan, araç trafiğine kapatıldı.
JANDARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Çok sayıda sürücü, araçlarını park ederek yolun açılmasını bekledi. Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile trafik müdürlüğü ekipleri, soğukta bekleyen vatandaşlar için harekete geçti.
Araçlarında yolun ulaşıma açılmasını bekleyen sürücü ve yolculara, sıcak çorba ikramı yapıldı.
Erzincan’da, yolda kalan sürücülere jandarmadan çorba ikramı VİDEO