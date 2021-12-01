Euro
15.0655
-2.97%
Dolar
13.2701
-2.93%
Altın
763.43
-1.97%
Borsa
1.855
2.52%
Bitcoin
776.362
3.43%
BTXN Coin
50.93
3.83%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Erzincan'daki karlı yolda traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

    Karlı yolda şarampole yuvarlanan traktördeki 12 yaşındaki ilköğretim öğrencisi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 01.12.2021 - 16:07
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 16:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzincan'daki karlı yolda traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

    Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Tepebaşı köyü yakınlarında okul servis şoförlüğü yapan Ali Y., traktörle Gökpınar İlk ve Ortaokulu'ndan 3 öğrenciyi alarak evlerine götürmek için yola çıktı.

    TRAKTÖR TERS DÖNDÜ

    Ardından Tepebaşı köyünde ikamet eden 1 öğrenciyi bıraktıktan sonra 2 öğrenci ile beraber Erzurum-Çat ayrımında, yoğun kar yağışı nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

    1 ÖLÜ, 2 YARALI

    Traktörün şarampole devrildiği kazada 12 yaşındaki Ali Kamil Düz, sürücü Ali Y. ile 7 yaşındaki öğrenci Muhammet Ali Algül yaralandı.

    Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Kamil Düz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

    Diğer 2 yaralının ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

    Erzincan daki karlı yolda traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir