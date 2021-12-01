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- Erzincan'daki karlı yolda traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Erzincan'daki karlı yolda traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Karlı yolda şarampole yuvarlanan traktördeki 12 yaşındaki ilköğretim öğrencisi hayatını kaybetti.
- İHA
- 01.12.2021 - 16:07
- Güncelleme : 01.12.2021 - 16:14
Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Tepebaşı köyü yakınlarında okul servis şoförlüğü yapan Ali Y., traktörle Gökpınar İlk ve Ortaokulu'ndan 3 öğrenciyi alarak evlerine götürmek için yola çıktı.
TRAKTÖR TERS DÖNDÜ
Ardından Tepebaşı köyünde ikamet eden 1 öğrenciyi bıraktıktan sonra 2 öğrenci ile beraber Erzurum-Çat ayrımında, yoğun kar yağışı nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
1 ÖLÜ, 2 YARALI
Traktörün şarampole devrildiği kazada 12 yaşındaki Ali Kamil Düz, sürücü Ali Y. ile 7 yaşındaki öğrenci Muhammet Ali Algül yaralandı.
Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Kamil Düz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Diğer 2 yaralının ise hastanedeki tedavileri sürüyor.