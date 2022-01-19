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- Erzincan’daki polis okulunda silah kazası: 3 yaralı
Erzincan’daki polis okulunda silah kazası: 3 yaralı
Erzincan Polis Mesleki Eğitim Merkezi’nde meydana gelen silah kazasında 3 polis memurunun yaralandığı, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
- DHA
- 19.01.2022 - 09:08
- Güncelleme : 19.01.2022 - 09:31
Erzincan Polis Eğitim Merkezi’nde meydana gelen silah kazasında 3 polis memuru yaralandı.
Yaralı polis memurları, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayın duyulmasının ardından Vali Mehmet Makas ile Emniyet Müdürü Kenan Kurt, hastaneye gelerek yaralı polislerin durumu hakkında bilgi aldı.
Hastane ziyareti sonrası kısa bir açıklama yapan Vali Makas, olayın silahın kazara patlaması sonucu meydana geldiğini açıkladı.
Olayla ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.