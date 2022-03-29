Petrol
110.74
1.14%
Euro
16.30
0.11%
Dolar
14.84
0.16%
Altın
913.18
-0.29%
Borsa
2188
0.72%
Bitcoin
705.500
1.15%
BTXN Coin
37.28
-6.75%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Erzincan'daki sahte içki operasyonunda 30 litre etil alkol bulundu

    Sahte içki ürettiği tespit edilen Ş.A.'nın yaşadığı müstakil eve düzenlenen operasyonda, 30 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
    • DHA
    • 29.03.2022 - 11:27
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 11:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzincan'daki sahte içki operasyonunda 30 litre etil alkol bulundu

    Ülke genelinde güvenlik güçleri, sahte içki üretimi ve satışına ilişkin denetim ve çalışmalarını sürdürüyor.

    Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde çalışma yürüttü.

    Erzincan'da kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik ihbar üzerine çalışma yapıldı.

    30 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

    Müstakil ev ve müştemilatında yapılan aramalarda; toplam 30 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan ölçek, huni, farklı markalarda aroma ve tatlandırıcılar, el yapımı olduğu değerlendirilen su bidonları ve kola şişeleri içinde bulunan içkiler ile çok sayıda boş içki şişesi ele geçirildi.

    Gözaltına alınan Ş.A. hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

    Erzincan daki sahte içki operasyonunda 30 litre etil alkol bulundu #1


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.
    Bitcoin

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.

    Lider Filo 29 Mart Mobil
    Advertorial Mobil

    Lider Filo 29 Mart Mobil

    Ukrayna ve Rusya barış için Türkiye'de
    Gündem

    Ukrayna ve Rusya barış için Türkiye'de

    Görüş Bildir