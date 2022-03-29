Erzincan'daki sahte içki operasyonunda 30 litre etil alkol bulundu

Sahte içki ürettiği tespit edilen Ş.A.'nın yaşadığı müstakil eve düzenlenen operasyonda, 30 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ülke genelinde güvenlik güçleri, sahte içki üretimi ve satışına ilişkin denetim ve çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde çalışma yürüttü.

Erzincan'da kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik ihbar üzerine çalışma yapıldı.

30 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Müstakil ev ve müştemilatında yapılan aramalarda; toplam 30 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan ölçek, huni, farklı markalarda aroma ve tatlandırıcılar, el yapımı olduğu değerlendirilen su bidonları ve kola şişeleri içinde bulunan içkiler ile çok sayıda boş içki şişesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.A. hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.