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Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın paniği

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın paniği

Merkez kampüste bulunan yemekhanede bir anda yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle daha da hararetlenen yangın kontrol altına alındı.