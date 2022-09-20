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    Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın paniği

    Merkez kampüste bulunan yemekhanede bir anda yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle daha da hararetlenen yangın kontrol altına alındı.
    • 20.09.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 15:05
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    Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın paniği

    Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi'nde yangın paniği yaşandı.

    Kampüste bulunan yemekhanededen bir anda alevler yükseldi.

    Kıvılcımlar, rüzgarın etkisiyle daha da harlanırken, yemekhanedeki doğalgaz ve elektrik kesildi.

    Trafik akımı kesildi

    Büyük panik oluşturan yangın dolayısıyla patlama riskine karşılık kampüs içerisindeki trafik akımı da kesildi.

    Olay yerine ulaşan fazla sayıda ekip, yangınla mücadeleyi başlattı.

    Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın paniği ViDEO

    Patlama riskine karşı önlem

    Patlama riski dolayısıyla yangın yerinde büyük güvenlik önlemleri alındı.

    Yemekhanede çıkan yangının dumanları ise şehir merkezini sardı.

    Binanın bir kısmı küle döndü

    Uzun uğraş sonucu yangın kontrol altına alınırken, binanın bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

    Erzurum Atatürk Üniversitesi nde yangın paniği #1

    Erzurum Atatürk Üniversitesi nde yangın paniği #2

    Erzurum Atatürk Üniversitesi nde yangın paniği #3

    Erzurum Atatürk Üniversitesi nde yangın paniği #4

    Erzurum Atatürk Üniversitesi nde yangın paniği #5

    Erzurum Atatürk Üniversitesi nde yangın paniği #6

    Erzurum Atatürk Üniversitesi nde yangın paniği #7


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