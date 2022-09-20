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Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın paniği
Merkez kampüste bulunan yemekhanede bir anda yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle daha da hararetlenen yangın kontrol altına alındı.
- 20.09.2022 - 14:25
- Güncelleme : 20.09.2022 - 15:05
Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi'nde yangın paniği yaşandı.
Kampüste bulunan yemekhanededen bir anda alevler yükseldi.
Kıvılcımlar, rüzgarın etkisiyle daha da harlanırken, yemekhanedeki doğalgaz ve elektrik kesildi.
Trafik akımı kesildi
Büyük panik oluşturan yangın dolayısıyla patlama riskine karşılık kampüs içerisindeki trafik akımı da kesildi.
Olay yerine ulaşan fazla sayıda ekip, yangınla mücadeleyi başlattı.
Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın paniği ViDEO
Patlama riskine karşı önlem
Patlama riski dolayısıyla yangın yerinde büyük güvenlik önlemleri alındı.
Yemekhanede çıkan yangının dumanları ise şehir merkezini sardı.
Binanın bir kısmı küle döndü
Uzun uğraş sonucu yangın kontrol altına alınırken, binanın bir bölümü kullanılamaz hale geldi.