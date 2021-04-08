Erzurum'da 1 kişi, sahte alkol ve dezenfektandan gözaltına alındı

İş yeri olarak kullandığı bir daireyi sahte alkol ve dezenfektan imalathanesine çeviren şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Ülke genelinde sahte alkol ve dezenfektan üreticilerine yönelik denetim ve takiplere devam ediliyor.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 kişinin iş yeri olarak kullandığı dairede sahte alkol ve dezenfektan ürettiği bilgisine ulaştı.

ELE GEÇİRİLENLER

Adrese baskın yapan ekipler, piyasaya sürülmek üzere kavanozlar içerisinde toplam 7 litre sahte viski, 0,5 litre viski yapımında kullanılan aroma, plastik bidon içerisinde 5 litre sahte rakı, 33 litre dezenfektan, plastik bidonlarda 90 litre etil alkol ile alkol damıtmak için kullanılan 2 metre serum hortumu ve çok sayıda çeşitli markalara ait boş alkol şişesi ele geçirildi.

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Ekipler, iş yeri sahibini gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlattı.