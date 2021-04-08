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- Erzurum'da 1 kişi, sahte alkol ve dezenfektandan gözaltına alındı
Erzurum'da 1 kişi, sahte alkol ve dezenfektandan gözaltına alındı
- DHA
- 08.04.2021 - 14:25
- Güncelleme : 08.04.2021 - 14:28
Ülke genelinde sahte alkol ve dezenfektan üreticilerine yönelik denetim ve takiplere devam ediliyor.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 kişinin iş yeri olarak kullandığı dairede sahte alkol ve dezenfektan ürettiği bilgisine ulaştı.
ELE GEÇİRİLENLER
Adrese baskın yapan ekipler, piyasaya sürülmek üzere kavanozlar içerisinde toplam 7 litre sahte viski, 0,5 litre viski yapımında kullanılan aroma, plastik bidon içerisinde 5 litre sahte rakı, 33 litre dezenfektan, plastik bidonlarda 90 litre etil alkol ile alkol damıtmak için kullanılan 2 metre serum hortumu ve çok sayıda çeşitli markalara ait boş alkol şişesi ele geçirildi.
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Ekipler, iş yeri sahibini gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlattı.