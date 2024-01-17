Erzurum'da 2 çocuk bıçaklı kavgada yaralandı Erzurum'da çocuklar arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

AA & Ensonhaber

Erzurum'un Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde H.B., E.B., E.B. ve E.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.A. bacak ve karın kısmından, H.B. ise bacak kısmından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gözetim altına alındılar

Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olaya karışan 2 çocuğu ailelerinin ihbarı üzerine gözetim altına aldı.