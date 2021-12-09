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    Erzurum'da 4 patlayıcı, meraklı hurdacının elinde patladı

    Bulduğu dört patlayıcıyı evine götüren hurdacı, evinde inceleme yaptığı sırada patlayıcıların infilak etmesiyle yaralandı.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 08:55
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 10:57
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    Erzurum'da 4 patlayıcı, meraklı hurdacının elinde patladı

    Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa Mahallesi Değirmi Sokak'ta hurdacılık yapan 3 çocuk babası Gökhan Z., bulduğu 4 adet patlayıcıyı evine getirdi.

    Evde patlayıcılarla uğraştığı sırada aniden şiddetli bir patlama meydana geldi.

    Elindeki patlayıcıyı mutfağa doğru fırlatan Gökhan Z.’nin elinde ve kollarında sıyrıklar oluştu.

    HURDACI HASTANEYE KALDIRILDI

    Çevredeki vatandaşların patlama ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Gökhan Z. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, ambulansı beklediği sırada rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

    Olayla ilgili inceleme başlatan polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.

    Erzurum da 4 patlayıcı, meraklı hurdacının elinde patladı #1

    Erzurum da 4 patlayıcı, meraklı hurdacının elinde patladı #2

    Erzurum da 4 patlayıcı, meraklı hurdacının elinde patladı #3

    Erzurum da 4 patlayıcı, meraklı hurdacının elinde patladı #4

    Erzurum da 4 patlayıcı, meraklı hurdacının elinde patladı #5

    Erzurum da 4 patlayıcı, meraklı hurdacının elinde patladı #6

    Erzurum da 4 patlayıcı, meraklı hurdacının elinde patladı #7

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