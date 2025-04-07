Erzurum'da 6 araca freni tutmayan kamyon çarptı: 1'i ağır 8 yaralı

AA & Ensonhaber

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi kavşağında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kargo firmasına ait freni tutmayan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı.

Burada duramayan kamyon, kaza yerinden yaklaşık 600 metre ilerideki Kazım Karabekir Stadı girişindeki trafik ışıklarında bekleyen 2 araca daha çarptıktan sonra kaldırıma çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

1'İ AĞIR 8 YARALI

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Budak ile Oğuzhan B., Ahmet K., Abdülbaki G., Ali D., Cihad Han A., Murat G. ve Burak D., sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan sürücülerden Ahmet K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.