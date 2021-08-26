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    Erzurum’da 6 ev, alevlere teslim oldu

    Bir evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede çevredeki 5 eve sıçradı. Köydeki vatandaşlar, evlerindeki eşyaları dışarı çıkarıp, kurtarmaya çalıştı.
    • DHA
    • 26.08.2021 - 16:55
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 17:13
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    Erzurum’da 6 ev, alevlere teslim oldu

    Erzurum’un Oltu ilçesine 36 kilometre uzaklıktaki kırsal Arıtaş Mahallesi'nde bir evde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede bitişikteki 5 eve daha sıçradı.

    İhbar üzerine mahalleye, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, dar sokaklar nedeni ile alevlere güçlükle müdahale edebildi.

    VATANDAŞLAR EKİPLERE YARDIMCI OLDU

    Köydeki vatandaşlar, ekiplere yardımcı olabilmek için seferber oldu.

    Bazı vatandaşlar, evlerindeki eşyaları ve tüpleri dışarı çıkardı.

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    CAN KAYBI OLMADIĞI AÇIKLANDI

    Ekipler, alevlerinin çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

    Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, olayda can kaybının olmadığını, söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

    Erzurum’da 6 ev, alevlere teslim oldu VİDEO

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