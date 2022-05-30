Erzurum'da 6'ncı kattan düşen Azra, olay anını hatırlamıyor

Terasta yalnız başına bisiklet sürerken dengesini kaybeden minik kız, 6'ncı kattan aşağı düştü. Beyninde ödem ve vücudunda kırıklar oluşup psikolojisi etkilenen Azra, kaydıraktan düştüğünü zannediyor.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 21 Nisan günü yaşanan olayda, 5 yaşındaki Azra Alpsoy, annesi kardeşini uyuturken terasta bisiklet sürmek istedi.

Figen ve Recep Alpsoy çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Azra, 6 katlı apartmanın terasında dengesini kaybetti.

Bu sırada duvara tutunan minik Azra, daha fazla dayanamayıp kendisini aşağı bırakınca, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Ceylan (37), Azra'nın düşebileceği yere doğru koşup, ellerini açarak bekledi.

Minik kızın beyninde ödem ve vücudunda kırık oluştu

Hızını yavaşlatmak için bu kez bacağını uzatan Ceylan'ın bacağına çarpan Küçük Azra, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Belinde ve ayağında kırık, başında ise ödem oluşan Azra, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ahmet Ceylan'ın ise sağ ayağındaki çapraz bağlarda kopma olduğu belirlendi.

Yoğun bakımdan 6 Mayıs'ta pediatri servisine alınan Azra Alpsoy, buradaki tedavisi sonrası 25 Mayıs'ta taburcu edildi.

"İlk çocuğum, babalık duygusunu onda tattım"

Küçük Azra'nın kalça kemiğinde kırıklar olduğunu, bu nedenle belden aşağısının alçıda kaldığını belirten baba Recep Alpsoy, "Çok mutluyuz, tarif edilemez duygular içerisindeyiz. Allah'a şükürler olsun ki bugünlere geldik. Zor bir süreçten geçtik. Uzun bir süre sıkıntılı günler oldu. İnsanın yoğun bakım ve ameliyathane önlerinde evladını beklemesi çok zor. Allah düşmanıma göstermesin. Rabb'im yavrumu bize geri bağışladı. Tabii ki kızımın kurtarıcısı Ahmet Bey'i unutmadık. Çocuğumuz şu an yanımızdaysa önce Allah'ın sonra da Ahmet kardeşimin sayesindedir. Azra, benim ilk çocuğum. Babalık duygusunu ilk onda tattım. Allah bir daha böyle bir olayı ne bize ne de başkasına yaşatmasın.

"Bize kaydıraktan düştüğünü söylüyor"

Azra'nın iyileşmesi uzun bir süreç alacak ama buna da şükürler olsun. Yanımızda olması, nefes alması bile büyük bir mutluluk. Kızımın psikolojik desteğe ihtiyacı var. Kendisi olayları hatırlamıyor. Bize kaydıraktan düştüğünü söylüyor. Bizleri hastanede arayıp soran Vali Okay Memiş, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'dan da razı olsun. Asgari ücretle çalışıyorum. Bazen zorlanıyorum ama bunları da atlatacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Azra Alpsoy da sadece bacağında ağrı olduğunu, bunun dışında kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.