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    Erzurum'da acil servis, yüzüğü çıkmayan adam için seferber oldu

    Halı saha maçı yaptığı sırada parmağının üzerine düşmesiyle yüzüğünü çıkaramayan hastaya, acil seviste itfaiye ekipleri müdahale etti.
    • DHA
    • 10.04.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 12:16
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    Erzurum'da acil servis, yüzüğü çıkmayan adam için seferber oldu

    Erzurum'un Aziziye ilçesinde ailesi ile yaşayan İsmail Aksoy, iftardan sonra arkadaşlarıyla halı saha maçına gitti.

    Maçta dengesini kaybeden Aksoy, yüzük taşıdığı parmağının üzerine düştü.

    Ağrısı olmadığı için evine geri dönen Aksoy, sabah uyandığında parmağının şiştiğini fark etti.

    Parmağındaki yüzük, kesilerek çıkarıldı

    Hastaneye gitmesine rağmen akşam saatlerinde ağrısı şiddetlenen Aksoy, bu kez Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisi'nin yolunu tuttu. Burada sağlık görevlileri, yüzüğün kesilmesi gerektiğini fakat kesme ekipmanını bulunmadığını söyledi. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri, Aksoy'un parmağında sıkışan yüzüğü keserek çıkardı.

    Erzurum'da acil servis, yüzüğü çıkmayan adam için seferber oldu ViDEO

    "Hafif ağrı hissettim ama önemsemedim"

    Sağlık ve itfaiye ekiplerine teşekkür eden İsmail Aksoy "Halı saha maçına gittim. Sol taraftan topa vurdular, 'Topu çıkarayım' derken parmağımın üzerine düştüm. Daha sonra parmağımda hafif ağrı hissettim ama önemsemedim. Eve gidip uyudum. Sabah kalktığımda parmağım balon gibi şişmişti. Hastaneye gittim, krem verdiler. Akşama doğru parmağım daha fazla şişmeye başladı. Bir daha hastaneye geldim. Doktorlar, ellerinde yüzüğü kesecek makine olmadığını söyleyerek itfaiyeyi aradı. İtfaiye erleri gelip yüzüğü kesti ve kurtuldum" dedi.

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