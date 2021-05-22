1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga sonrası tarafların yakınları adliye önünde birbirine girdi. Olay, polis müdahalesiyle sonlandı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi'nde, eğitim fakültesi karşısında dün akşam saatlerinde iki grup genç arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

1 YARALI, 4 GÖZALTI

Kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Yaralı genç, hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri, olayla ilgili olarak 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

YAKINLARI ADLİYE ÖNÜNDE KAVGAYA TUTUŞTU

Şüphelilerin adliyede işlemleri devam ederken, yakınları arasında dışarıda tartışma çıktı. Bunun üzerine bölgeye takviye polis ekipleri yönlendirildi. Polislerin gelmesiyle yatışan taraflar bir süre sonra kavga etmeye başladı. Kadınlar ellerindeki çantalarla, erkekler ise tekme ve yumruklarla birbirlerine vurdu.

Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı taraflar, karşılıklı olarak şikayetçi oldu.

Erzurum'da adliye binası önünde kavga