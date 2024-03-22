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Erzurum'da AK Partili belediye başkanı adayı Recep Karataş'a saldırı

Erzurum'da AK Partili belediye başkanı adayı Recep Karataş'a saldırı Erzurum'un Horasan ilçesinde belediye başkanı adayı olan AK Partili Recep Karataş ve ailesi kimliği henüz belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.