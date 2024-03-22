Erzurum'da AK Partili belediye başkanı adayı Recep Karataş'a saldırı

İHA
Erzurum'un Horasan ilçesinde belediye başkanı adayı olan Recep Karataş, akşam saatlerinde ailesi ile birlikte kimliği belirsiz kişilerin tekme tokatlı saldırısına uğradı.
Olay yerine gelen polis havaya uyarı ateşi açtı, olay yerinden kaçmaya çalışan 2 kişi gözaltına aldı.
Saldırı ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
İl Başkanı'ndan açıklama
Olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, "Seçim çalışmaları esnasında Sayın Recep Karataş'a, ailesine, teşkilat mensuplarımıza yapılan menfur saldırı girişimini şiddetle kınıyorum. Seçim çalışmalarında tüm adaylarımızın itidali olmaya çağırıyor ve sükunete davet ediyorum" ifadelerini kullandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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