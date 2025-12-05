Erzurum'da apartmanın çatısını kontrol etmek isterken öldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzurum'da yaşayan Ümit Akın, tamir ettiği bacayı kontrol etmek için beş katlı apartmanın çatısına çıktı.

Bacayı kontrol eden adam, bir anda dengesini kaybederek kaymaya başladı.

Çatıda tutunacak bir yer arama telaşındaki Ümit Akın, tüm çabasına rağmen zemine düştü.

KURTARILAMADI

Olay sonrası yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahale sonrası Ümit Akın, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Kazanın meydana geldiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.