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- Erzurum'da aracın yakıt deposundan metamfetamin çıktı
Erzurum'da aracın yakıt deposundan metamfetamin çıktı
Polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu aracın yakıt deposu içerisindeki gizli bölmede 80 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.
- DHA
- 23.03.2022 - 16:14
- Güncelleme : 23.03.2022 - 16:29
Erzurum-Erzincan karayolundaki polis kontrol noktasında uygulama yapan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan araçta yapılan inceleme sonucunda gizli bölmede uyuşturucu tespit edildi.
YAKIT DEPOSUNDA 80 KİLO 300 GRAM METAMFETAMİN ÇIKTI
Aracın yakıt deposu içerisindeki gizli bölmede sıvı halde 80 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Olay ile ilgili Ercüment S. gözaltına alındı.