Erzurum'da araçlar birbirine girdi: 14 yaralı Bir otomobil, bir minibüs ve bir halk otobüsünün karıştığı kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, 14 kişi ise yaralandı.

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İHA

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi’nde bir otomobil, bir minibüs ve bir halk otobüsü çarpıştı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle hem halk otobüsü hem de minibüste bulunan yolcular çeşitli yerlerinden yaralanırken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

Halk otobüsü şoförü uzun süre şoku üzerinden atamadı ve koltuğundan kalkamadı.

Meraklılar yine iş başında

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 ekipleri geldi. Miraç Ü. kullandığı otomobil, Kemal U. yönetimindeki minibüs ve Tuncay D. yönetimindeki halk otobüsünün karıştığı kazada polis, bir taraftan yaralılarla ilgilenirken bir yandan meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmak için çaba harcadı.

14 yaralı hastanelere sevk edildi

Kaza yerindeki ağır yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri daha sonra 14 yaralıyı ambulanslarla Şehir Hastanesi ve Üniversite Hastanesi’ne kaldırdı. Daha sonra gelen çekici ve vinçler kazaya karışan araçları olay yerinden çekti ve yol trafiğe açıldı.

Polisin kaza ile ilgili inceleme ve soruşturması devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)