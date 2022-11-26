Erzurum'da avda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Oltu ilçesinde arkadaşlarıyla ava giden 62 yaşındaki İskender Kolay, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kolay'ın cenazesi, JAK ve AFAD ekibi tarafından hastaneye getirildi.

Erzurum'un Oltu ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Damarlıtaş Mahallesi arazisinde Trabzon Akçaabat ilçesinden 6 arkadaş, avlanmak üzere sabah saatlerinde Damarlıtaş köyü arazisine gitti.

Ayyıldız devlet avlağına giden avcılardan İskender Kolay, iddiaya göre bir süre sonra kalp krizi geçirdi.

Avda hayatını kaybetti

İskender Kolay, avlakta hayatını kaybetti. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) ekibi sevk edildi.

Cenazesi hastaneye kaldırıldı

Araziden alınan Kolay'ın cenazesini JAK ve AFAD ekipleri bir süre ellerinde taşıdı. 112 aracına konulan cenaze daha sonra karayolunda bekleyen ambulansa alınarak Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.