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Erzurum’da aynı evde yaşadığı Ayşecik'i öldürdü

Erzurum’da aynı evde yaşadığı Ayşecik'i öldürdü

Aynı evi paylaştığı kadını bir başkasıyla görünce öldüren şüpheli, polis tarafından yakalandı. Kadının yanında bulunan şahıs da gözaltına alındı. Her ikisi de adliyeye sevk edildi.