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    Erzurum’da aynı evde yaşadığı Ayşecik'i öldürdü

    Aynı evi paylaştığı kadını bir başkasıyla görünce öldüren şüpheli, polis tarafından yakalandı. Kadının yanında bulunan şahıs da gözaltına alındı. Her ikisi de adliyeye sevk edildi.
    • 18.06.2022 - 17:55
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    Erzurum’da aynı evde yaşadığı Ayşecik'i öldürdü

    Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bir inşaatta çalışan Fırat Işık (26), 17 Haziran'da saat 22.00 sıralarında aynı evi paylaştığı Ayşecik Dağıstanlı Ceylan'ın (45) yanına geldi.

    Muratpaşa Mahallesi Paşakızı Sokak'taki evde Ceylan'ın, Erdem İ. (32) ile beraber olduğunu gören Fırat Işık, bıçaklı saldırıda bulundu.

    Erdem İ., bıçak darbesinden kendini kurtarırken, Ceylan yaralandı.

    Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı

    Kanlar içinde kalan Ayşecik Dağıstanlı Ceylan, olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ceylan'ı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Erzurum’da aynı evde yaşadığı Ayşecik i öldürdü #1

    İkisi de gözaltına alındı

    DHA’nın haberine göre polis, Fırat Işık ve Erdem İ.' yi gözaltına aldı.

    Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro'da işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye çıkarıldı.

    Erzurum’da aynı evde yaşadığı Ayşecik i öldürdü #2

    Erzurum’da aynı evde yaşadığı Ayşecik i öldürdü #3


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