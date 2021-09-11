Erzurum'da baraj sularının çekilmesiyle mezarlık ortaya çıktı

Baraj altında kalan eski mahalle mezarlığının bir kısmı yeniden görünür oldu.

Kuraklık, Erzurum'daki Palandöken Barajı'nı olumsuz etkiledi.

Erzurum-Bingöl kara yolu kenarındaki Çat ilçesi bölgesinde, sulama ve içme suyu amaçlı yapılan Palandöken Barajı, yaklaşık 6 yıl önce su tutmaya başladı.

MEZARLIK GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Baraj göletinin dolmasıyla bölgede daha önce boşaltılan eski 5 mahalleye ait mezarlık da sular altında kaldı.

Bu yıl yurt genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle baraj sularının çekildiği bölgedeki mezarlığın da bir kısmı gün yüzüne çıktı.

KEMİK PARÇALARI GÖRÜNTÜLENDİ

Ayrıca bölgede mezarlıklara ait olduğu tahmin edilen çok sayıda kemik parçası görüldü.

CENAZELER FARKLI YERDEKİ MEZARLIĞA DEFNEDİLİYOR

Çobanlık yapan Ağa Tanas, baraj nedeniyle dedelerinin mezarlığının sular altında kaldığını söyledi.

Bu nedenle bölge halkının cenazelerini artık farklı bir yerdeki mezarlığa defnettiğini ifade eden Tanas, "Baraj suları çekelince eski mezarlıklar da ortaya çıkmış, kemikler falan da çıkmış." dedi.