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    Erzurum'da öldü sandığı ayıdan güreşerek kurtuldu

    Yolun kenarında gördüğü ayının öldüğünü düşünen vatandaş bölgeye yöneldi. Bu sırada kalkan ayının saldırısına uğrayan adam güreşerek hayatını kurtarırken elinden ve ayağından yaralandı..
    • 20.08.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 12:45
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    Erzurum'da öldü sandığı ayıdan güreşerek kurtuldu

    Erzurum'da ölü sanılan ayı dehşet saçtı.

    İspir ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Hüseyin Kaya isimli vatandaş, yol kenarında yatan ayıyı fark etti.

    Ayının araba çarpması sonucu öldüğünü zannederek yanına giden Kaya, ayının ölmediğini görünce ekmekle beslemek istedi.

    Beslemek istediği ayı saldırdı

    Daha sonra ayı tarafından saldırıya uğrayan Hüseyin Kaya hayatını kurtarmak için ayı ile güreşti.

    Erzurum'da öldü sandığı ayıdan güreşerek kurtuldu VİDEO

    Elinden ve ayağından yaralandı

    Arkadaşının yardımı sayesinde kurtulduğunu da belirten Kaya, ayının ısırması sonucu elinden ve ayağından yaralandı.

    Erzurum da öldü sandığı ayıdan güreşerek kurtuldu #1

    Erzurum da öldü sandığı ayıdan güreşerek kurtuldu #2


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