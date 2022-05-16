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    Erzurum'da bir araçta 41 kaçak göçmen yakalandı

    Polisin takibi sonucu durdurulan otomobilde, ülkemize yasadışı yollardan giren 41 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
    • 16.05.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 17:50
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    Erzurum'da bir araçta 41 kaçak göçmen yakalandı

    Erzurum’da, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    41 göçmen yakalandı

    Erzurum Çevre Yolu üzerinde hareket etmekte olan Rahmi M. yönetimindeki araçta yapılan kontrollerde araç içerisinde yabancı uyruklu toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı.

    Yakalanan kaçak göçmenlerin İran sınırı üzerinden ülkemize kaçak yollarla giriş yaptıkları, kaçakçılara kişi başı bin dolar para verdikleri, ülkemizde bir gece konakladıktan sonra kaçakçılar tarafından batı illerine gönderilmek üzere bindirildikleri anlaşıldı.

    Geri gönderilecekler

    Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken konuyla ilgili şüpheli Rahmi M. Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

    İHA'nın haberine göre, ayrıca suçta kullanılan araca ve şahsın banka hesaplarına el konuldu.

    Erzurum da bir araçta 41 kaçak göçmen yakalandı #1


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