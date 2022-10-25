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    Erzurum'da bir kadın eşi tarafından öldürüldü

    Gözü dönmüş koca, tartıştığı eşine tabancayla kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın kurtarılamazken, cani koca tutuklandı.
    • 25.10.2022 - 15:49
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    Erzurum'da bir kadın eşi tarafından öldürüldü

    Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Alagöz Mahallesi'nde yaşayan E.S. (45), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Yasemin S.'ye (38) tabancayla ateş açtı.

    Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Yasemin S., komşularınca hastaneye götürülürken yolda sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Kadın öldü, koca tutuklandı

    Ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, kurtarılamadı.

    AA’nın haberine göre jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.S. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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