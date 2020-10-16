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    Erzurum'da bir kadın evinde ölü bulundu

    Palandöken ilçesinde yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde kızı tarafından ölü bulundu.
    • İHA
    • 16.10.2020 - 01:45
    • Güncelleme : 16.10.2020 - 01:45
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    Erzurum'da bir kadın evinde ölü bulundu

    Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kızı annesi Melek Bulut’u (76) ziyaret etmek için evine gittiğinde korkunç manzara ile karşılaştı.

    BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

    Kızı, yanına yaklaştığında annesinin boğazı kesilerek öldürülmüş olduğunu gördü.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kapıda zorlanma olmadığı belirtildi.

    Bulut’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

    Olayı duyan Bulut’un yakınları apartman önünde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Erzurum'da bir kadın evinde ölü bulundu VİDEO

    Erzurum da bir kadın evinde ölü bulundu #1

    Erzurum da bir kadın evinde ölü bulundu #2

    Erzurum da bir kadın evinde ölü bulundu #3

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