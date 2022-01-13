Erzurum'da bir okul müdürü omzundan bıçaklandı

Erzurum'da bir öğrencinin ağabeyi Fuat Ç., okulda tartıştığı müdür Fevzi Demir'i omuzundan bıçakladı. Yaralanan Demir hastaneye kaldırılırken Fuat Ç. ise kaçtı.

Saat 16.30 sıralarında Erzurum'un Palandöken ilçesi, Osman Gazi İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okul müdürü Fevzi Demir, dün kavga eden bir grup öğrencinin velisini okula çağırdı.

ÖĞRENCİNİN AĞABEYİ, MÜDÜRÜ BIÇAKLADI

Demir, durum hakkında velileri bilgilendirdi ve çocuklarını uyarmalarını istedi. Kavga eden öğrencilerden birinin ağabeyi olan Fuat Ç., okula gelerek müdür Fevzi Demir'in yanına gitti. Fuat Ç., bir süre görüştüğü müdüre "Şimdi o velileri bir daha buraya çağır" dedi.

Okul müdürü ise bunun doğru olmayacağını belirterek, Fuat Ç.'nin bu isteğini reddetti. Müdür yardımcısının odasında yaşanan tartışmada Fuat Ç., yanında bulundurduğu bıçakla okul müdürünü omuzundan bıçaklayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

SALDIRGAN KAÇTI

Okul müdürü Fevzi Demir, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Fevzi Demir, kendisini bıçaklayan saldırgandan şikayetçi oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, okul müdürü Demir'i hastanede ziyaret etti.

Polis, Fuat Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.









