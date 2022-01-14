Erzurum'da bir veli okul müdürünü omzundan bıçakladı

Palandöken ilçesinde kavga eden öğrencilerin velileri okula çağırıldı. Velilerden biri, tartışmaya başladığı okul müdürüne bıçakla saldırdı.

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Osman Gazi İlköğretim Okulu'nda, iki öğrenci kavgaya tutuştu.

İddiaya göre ise okul müdürü Fevzi Demir, okulda kavga eden öğrencilerin velilerini okula çağırarak görüşmek istedi.

VELİ OKUL MÜDÜRÜNÜ BIÇAKLADI

Öğrencilerden birinin ağabeyi Fuat Ç. (18) ile okul müdürü Fevzi Demir arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fuat Ç., yanında getirdiği bıçakla okul müdürü Demir’i omzundan bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralanan müdür Fevzi Demir, sağlık çalışanları tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.