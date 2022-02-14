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    Erzurum’da, buz tutan boruda mahsur kalan kedi kurtarıldı

    Buz tutan bahçe borusunun içerisinde mahsur kalan kedi, Cevat Çınar’ın buzu kırmasıyla kurtarıldı.
    • DHA
    • 14.02.2022 - 17:46
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 18:05
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    Erzurum’da, buz tutan boruda mahsur kalan kedi kurtarıldı

    Erzurum’da soğuk hava etkisini sürdürüyor…

    Aziziye ilçesinde yaşayan Cevat Çınar isimli vatandaş, torununun bahçe borusundan kedi sesi geldiğini duyması ve haber vermesi üzerine harekete geçti.

    Çınar, kedinin buz tutan boru içerisinde sıkıştığını gördü.

    ÇEKİÇ VE MURÇLA BUZU KIRDI

    Kedinin çıkacağı alanın buzla kaplandığını gören Çınar, eline aldığı çekiç ve murçla dakikalarca kediyi kurtarmak için mücadele etti.

    DONMAK ÜZEREYKEN KURTARILDI

    Buzu kırmayı başaran Çınar, kediyi donmak üzereyken kurtarmayı başardı.

    Kedinin kurtarılma anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Erzurum’da, buz tutan boruda mahsur kalan kedi kurtarıldı VİDEO

    Erzurum’da, buz tutan boruda mahsur kalan kedi kurtarıldı #1


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