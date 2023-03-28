Erzurum'da cami kapısında biber gazıyla oynayan çocuklar cemaati namazdan etti

Erzurum'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı...
11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte cemaat namazlara akın ediyor.
İftardan sonra namaz için Hacı Osman Efendi Camii'ye gelen cemaat çocukların oyunundan etkilendi.
Camii önünde oyun oynayan 12-13 yaşlarında iki çocuk, ceplerinde bulunan biber gazını birbirine sıkmaya başladı.
Biber gazıyla camiye koştu
Çocuklardan birinin kaçmak için camiye girmesiyle diğer çocuk arkadaşının arkasından koşarak biber gazını caminin içinde sıktı.
"Teravih namazını tamamlayamadılar"
Kısa sürede biber gazının cami içine dağılmasıyla cemaat bir anda öksürmeye başladı.
Ne olduğunu anlayamayan imam, cemaatte öksürük çoğalınca teravih namazını tamamlayamadı.
Ekipler çocukları tespit etti
Camiden dışarı çıkan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Polis ekipleri, caminin güvenlik kamerasından yaptığı inceleme sonucu 12-13 yaşlardaki iki çocuğu yakalayarak gözaltına aldı.
"Cemaat öksürmeye başladı, hoca namazı durdurdu"
Olayla ilgili konuşan cami cemaatinden Halis Aydın şöyle konuştu:
Teravih namazının 6. rekatındaydık, dışarıdan biber gazı maddesi sıkıldı. Cemaat öksürmeye başladı, hoca namazı durdurdu.
Cemaat dışarı çıkınca olayı polise intikal ettirdik. Emniyet yakaladı çocukları. Biber gazından çok etkilendik, arka saftaki cemaat çok etkilendi. Camiyi boşaltmak zorunda kaldık.
Çocuklar serbest bırakıldı
İfadeleri alınan iki çocuk, daha sonra serbest bırakılarak ailelerine teslim edildi.