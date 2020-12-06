Erzurum'da cinnet getiren şahıs 3 yakınını öldürdü

Boşandığı eşi ve iki kızını tabancayla öldüren polisleri görünce de intihara kalkışan zanlı, yaralı yakalandı.

Erzurum'da yaşayan Raci A., boşandığı eşi Gülçin K.'nin Hilalkent semti Kurtuluş Mahallesi Fabrikaönü Sokak'taki evine giderek çocuklarıyla görüşmek istedi.

Raci A., burada çıkan tartışma sırasında Gülçin K. ile evdeki çocuklarına tabancayla ateş açtı.

ESKİ EŞİ VE İKİ KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Kaçmaya çalışırken sırtına iki kurşun isabet eden Gülçin K. ile sırtından 3 kurşunla vurulan kızı Cansu A. (17) olay yerinde, diğer kızı Burçin A. (24) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Saldırının ardından kaçan Raci A.'nın yakalanması için kısa sürede bölgeye ulaşan özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu polislerce operasyon başlatıldı.

Yakutiye ilçesi Kavak Mahallesi Libya Caddesi'nde görülen zanlı, teslim olması için ikna edilmeye çalışıldı. Kafasına silah dayayan ve polise direnip caddede yürüyerek uzaklaşmak isteyen şüpheli takibe alındı.

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ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Tüm ikazlara rağmen polise direnerek Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki Topdağ Caddesi'ne gelen zanlı, silahın tetiğini tuttuğu sağ elindeki parmağından özel harekat polislerince vurularak durdurulabildi.

Silahıyla yaralı yakalanan ve 26 suçtan kaydının bulunduğu öğrenilen Raci A, ambulansla Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

EKMEK ALMAYA GİDEN İKİ ÇOCUK SALDIRIDAN KURTULDU

Raci A. ile eski eşi Gülçin K.'nin diğer erkek çocukları E.C.A. (16) ile F.A'nın (14) ekmek almaya gittikleri, olay sırasında evde bulunmadıkları için saldırıdan kurtuldukları öğrenildi.

İki kardeşin polise, ekmek almak için dışarı çıktıktan sonra silah sesleri üzerine eve doğru koştuklarını, babalarını silahla çıkarken gördüklerini ve olay öncesi kendilerini görmeye geldiğini söyledikleri belirtildi.